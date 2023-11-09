Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.
30 Ekim-6 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde 628 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.
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