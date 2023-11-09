Antalya polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Antalya'da polis ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak farklı noktalarda "şok uygulamalar" yaptı.

Denetimlere 106 ekip, 217 personel katıldı.

1494 kişinin sorgulandığı, 113 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, aranan 9 kişi yakalandı.