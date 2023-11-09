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        Antalya polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Antalya'da polis ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:26
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        Antalya polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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        Antalya'da polis ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak farklı noktalarda "şok uygulamalar" yaptı.

        Denetimlere 106 ekip, 217 personel katıldı.

        1494 kişinin sorgulandığı, 113 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, aranan 9 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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