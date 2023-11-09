Antalya'da bir kişi cami bahçesinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cami bahçesinde bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi 2033 Sokak'taki Hacı İbrahim Ateş Camisi bahçesinde yerde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İncelemede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 62 yaşındaki Ramazan Sarıoğlu olduğu tespit edildi.

Sarıoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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