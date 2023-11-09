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        Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:47
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        Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.

        Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

        Antalyaspor kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara’ya gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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