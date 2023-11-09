Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.

Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Antalyaspor kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara’ya gidecek.

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