Göz hekimleri "57. Ulusal Oftalmoloji Kongresi"nde buluştu

Türk Oftalmoloji Derneğince (TOD) bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Ulusal Oftalmoloji Kongresi" 70'i yurt dışından 1720 bilim insanın katılımıyla başladı.

TOD Erzurum-Trabzon Şubesi katkılarıyla Belek Turizm Merkezi'nde açılışı yapılan kongrede, Türkiye'nin ve dünyanın önemli göz hekimleri, göz hastalıkları ve tedavi yöntemleri, yeni teknolojilerin tanı ve tedavi yöntemlerine, göz sağlığına etkileri, yapay zeka teknolojileri başta almak üzere farklı konuları ele alıyor.

Göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları ve etkinliklerin de düzenlendiği kongreye 70'i yurt dışından 1720 göz hekimi katıldı. Çok sayıda firma, kongre kapsamında stant kurarak geliştirdikleri ürün ve teknolojiyi tanıttı.

TOD Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, açılışta yaptığı konuşmada, 95 yıllık ve Türkiye'nin göz doktorlarının toplandığı tek dernek olduklarını söyledi.

Yoğun toplantılar yaptıklarını ifade eden Kapran, "Yıl içinde 100 civarında eğitim faaliyeti yapıyoruz. En büyük bilimsel toplantıları gerçekleştiriyoruz. Kongremize Türkiye'den 1650 hekim katılıyor. Yurt dışından 70 göz hekimi geldi ve bunun 30'u genç göz hekimleri. Çünkü genç göz hekimlerine ayrıca bir organizasyon yaptık. Genç oftalmologlar olarak uluslararası toplantı yapıyorlar." diye konuştu.

- "Hiçbir şey öğrendiğimiz dönemdeki gibi kalmıyor"

Derneğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Huban Atilla da bir yıllık çabayla kongreyi organize ettiklerini, bu tür etkinlerin tecrübe paylaşımı için önemli olduğunu söyledi.

Tıbbın devamlı gelişen bir bilim dalı olduğuna dikkati çeken Atilla, "O yüzden hepimizin devamlı öğrenmemiz gerekiyor. Hiçbir şey öğrendiğimiz dönemdeki, okuldaki gibi kalmıyor. Bilimsel çalışmalar, teknolojik gelişmeler hep yeniliklere açık olmamızı, bunlar için çaba sarf edip öğrenmemizi gerektiriyor. Bunları öğrenmemiz hem kendimizi geliştirmek için önemli ama aynı zamanda hastalara sunduğumuz hizmeti yeniliklerle yapabileceğimiz tedavilerin gelişmesi açısından da çok önemli." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından dernekte onur üyeliği kazanan oftalmologlara plaket ve onursal üyelik belgesi verildi.

Oturumları devam eden kongre 12 Kasım'da sona erecek.