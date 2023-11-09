Antalya Valisi Şahin'den "10 Kasım" mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Ulu Önder Atatürk'ün büyük bir komutan, mahir bir diplomasi ustası ve müstesna bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Atatürk'ün şahsiyetinin bağımsızlıkla özdeşleşmiş, cumhuriyetle bilenmiş, milli şuurla perçinlenmiş ve millet hafızasına miras olarak kazınmış olduğunu vurgulayan Şahin, mesajını şöyle sürdürdü:

"Atatürk, Türk milletini yok etmeyi, Türk devletini tarih sayfasından silmeyi, devlet geleneğimizi ve milli töremizi emperyalizmin sisinde boğmayı hedefleyenlere karşı milletimizin önünde bir meşale ve yol gösteren bir Kutup yıldızı olmuştur. Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün 100 yaşındadır ve bizlere emanetidir. Bu emanete sahip çıkacak, gözümüz gibi koruyacak ve aydınlık yarınlara taşıyacağız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını, yani 'Türkiye Yüzyılı'nı, Atatürk'ün ülkü ve ilkelerinden ilhamla tesis etmek için milletçe çalışıyoruz, çalışacağız."

Şahin, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Atatürk'ü ve şahsında milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.