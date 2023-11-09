Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Valisi Şahin'den "10 Kasım" mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valisi Şahin'den "10 Kasım" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, Ulu Önder Atatürk'ün büyük bir komutan, mahir bir diplomasi ustası ve müstesna bir devlet adamı olduğunu belirtti.

        Atatürk'ün şahsiyetinin bağımsızlıkla özdeşleşmiş, cumhuriyetle bilenmiş, milli şuurla perçinlenmiş ve millet hafızasına miras olarak kazınmış olduğunu vurgulayan Şahin, mesajını şöyle sürdürdü:

        "Atatürk, Türk milletini yok etmeyi, Türk devletini tarih sayfasından silmeyi, devlet geleneğimizi ve milli töremizi emperyalizmin sisinde boğmayı hedefleyenlere karşı milletimizin önünde bir meşale ve yol gösteren bir Kutup yıldızı olmuştur. Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün 100 yaşındadır ve bizlere emanetidir. Bu emanete sahip çıkacak, gözümüz gibi koruyacak ve aydınlık yarınlara taşıyacağız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını, yani 'Türkiye Yüzyılı'nı, Atatürk'ün ülkü ve ilkelerinden ilhamla tesis etmek için milletçe çalışıyoruz, çalışacağız."

        Şahin, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Atatürk'ü ve şahsında milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi

        Benzer Haberler

        Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlı...
        Antalya'da Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlı...
        Göz hekimleri "57. Ulusal Oftalmoloji Kongresi"nde buluştu
        Göz hekimleri "57. Ulusal Oftalmoloji Kongresi"nde buluştu
        Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
        Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
        Antalya'da bir kişi cami bahçesinde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi cami bahçesinde ölü bulundu
        Antalya polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı