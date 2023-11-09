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        Antalya'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:21
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        Antalya'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuyla ilgili 10 müştekiye zorla senet imzalattırarak icra takibi başlatıp vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yaptı.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 108 senet, 11 çek, 1 tabanca, 1 otomatik tüfek, bir miktar sözleşme ve not defterleri ele geçirildi.

        Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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