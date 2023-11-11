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        Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa bileti almak istiyor

        MUSTAFA KURT - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni takımı Brand Group Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:15
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        Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa bileti almak istiyor
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        MUSTAFA KURT - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni takımı Brand Group Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istediklerini söyledi.

        Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez mücadele ettikleri Efeler Ligi'nde sezona iyi başladıklarını belirtti.

        Lig ve kupada oynadıkları ilk 7 maçta galip geldiklerini anlatan Oğuz, "Türkiye kupasında 3'te 3 yaparak çeyrek finale çıktık. Ligde de 4'te 4 yaptık. Güzel ve kaliteli oynuyoruz. 5. maçımızda ise deplasmanda Fenerbahçe'ye yenildik. Önlemlerimizi almıştık ama kritik anlarda hata yaptık." dedi.

        Önlerindeki Spor Toto, Türşad, Develi Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor maçlarını kazanmak istediklerini Oğuz, her müsabakaya kazanma düşüncesiyle çıktıklarını kaydetti.

        Ligde Fenerbahçe, Galatasaray, Ziraat Bankası, Halkbank ve Arkas Spor gibi hedefi hep şampiyonluk olan takımlarla mücadele ettiklerini anlatan Oğuz, şöyle konuştu: "Bizim hedeflerimiz daha farklı ama şampiyonluk için biz de neden olmasın, sürpriz olabilir diyoruz. Geçmiş yıllarda da oldu. Önümüzdeki 4 maçta da 4'te 4 yapmak istiyoruz. Böylece hedeflediğimiz play-off'lara kalmak istiyoruz. Sonra da ilk 6'ya girerek, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Şansımız var mı? Kesinlikle var."

        - Oyuncu Emin Gök: "Yeni lige çıkmış bir takım için güzel işler yaptık"

        Oyuncu Emin Gök ise lig ve kupada yakaladıkları başarıyı voleybol camiasının beklemediğini belirtti. Ligde sadece Fenerbahçe'ye yenildiklerini hatırlatan Gök, "Fenerbahçe maçına da iyi hazırlanmıştık. Galibiyet umudumuz vardı ama oyuna fazla giremedik ve mağlup olduk. İnşallah bunun telafisini önümüzdeki maçlarda yapacağız. Öncesinde kupada da 3'te 3 yaptık. Yeni lige çıkmış bir takım için güzel işler yaptık. Devamı gelecek ve ligde belirlediğimiz noktada olacağız." ifadelerini kullandı.

        Lig sonunda play-off hedeflerinin olduğunun altını çizen Gök, "Play-off'a kaldıktan sonra maç maç bakacağız. İnşallah Avrupa kupalarını zorlayacağız. Arkadaşlığımız iyi ve iyi çalışıyoruz. Bir sistemiz var. Yeni bir takımız. 7'e 7 yapmanın nedeni de adaptasyonun çabuk sağlanmasıydı. İyi anlaşan ve eğlenen bir takımız. Bu da sahaya yansıyor. Seyircimizi de maçlarımıza bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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