Öğrenciler depremde Türkiye'ye yardım eden Filistinli çocukları unutmadı GÜLSEM ADAM - Antalya'da öğrenciler, Filistinli çocukların 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye için yardım toplanmasından etkilenerek İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayanlara destek olmak için "yardım kumbarası" oluşturdu.

GÜLSEM ADAM - Antalya'da öğrenciler, Filistinli çocukların 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye için yardım toplanmasından etkilenerek İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayanlara destek olmak için "yardım kumbarası" oluşturdu.

Kepez ilçesinde özel bir okulun öğrencileri, 6 Şubat'ta Türkiye'yi derinden sarsan depremlerde Filistinli çocukların, İsrail'in saldırısı ve yaşadıkları zorluklara rağmen Türk bayrağına sarılı kumbaraya para atma görüntülerinden etkilenerek harekete geçti.

Okuldaki 3 Filistinli öğrenci dahil olmak üzere bütün çocuklar, İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'de insanlara destek olmak, acılarını az da olsa hafifletebilmek için Filistin bayrağının sarılı olduğu kumbaraya duygularını dile getirdikleri yazı ve resimlerle para bıraktı.

Çocuklar, İsrail'in saldırılarına bir an önce son vermesi ve daha fazla insanın ölmemesi için dua etti.

Okul müdürü Burak Güneş, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalı saldırılarıyla ilgili öğrencileriyle "zulme karşı" farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Okullarında 3 Filistinli öğrencinin de bulunduğu ve yaşanan bu olaylardan dolayı içlerinde bir isyan oluştuğunu belirten Güneş, çocukları bu zorlu durumdan uzaklaştırmak ve okul olarak bir şeyler yapmak için yardım kumbarası etkinliğini hayata geçirdiklerini anlattı.

- "Bu farkındalığı ülke geneline yaymak istiyoruz"

6 Şubat depremini Şanlıurfa'da bizzat yaşadığını belirten Güneş sözlerine şöyle devam etti:

"Filistinli çocukların bize yaptığı destek görüntülerini gördüğümde çok hüzünlenmiş, duygulanmıştım. Filistinli çocuklar harçlıklarıyla bizim çocuklar için, yardıma muhtaç insanlar için yardım toplayıp gönderdi. Bizim içtiğimiz suyun içerisinde, yediğimiz bir lokma ekmeğin içerisinde onların da hakkı vardır diye düşünerek bu etkinliği yaptık.

6 Şubat'taki büyük depremde bizi unutmayan Filistinli kardeşlerimize, biz de onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Öğrencilerimizle bir kumbara oluşturduk ve böyle bir etkinlik yapmak istedik, onların katılımıyla daha da anlamlı oldu. İnşallah dualarımızla, yardımlarımızla onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu farkındalığı ülke geneline yaymak istiyoruz."

Güneş toplanan yardımları ardından Antalya Müftülüğüne teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

Okuldaki Filistinli öğrenci Ahmad El-Helou (12) da Filistin'deki savaştan dolayı ailesinin Lübnan'a göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Kendisinin de Lübnan'da doğduğunu ve son 4 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını anlatan El-Helou şunları kaydetti:

"Savaştan dolayı ülkemize dönemedik. İsrail Filistin'i bombalıyordu, biz de oradan gittik. Çünkü çok kötü şeyler oluyordu ve oradan çıkıp buralara geldik. Ben de orada olsaydım çok kötü şeyler olurdu. Burada Filistinli kardeşlerimiz için yardım topladık. Çünkü onlar fakirken hiçbir şeyleri yokken, depremde yardım toplayıp bize verdiler. Biz de şimdi onlar için para topladık."

Öğrenci Zümra Tabur (13) ise "İsrail sadece öldürüyor, neyi sevmedilerse sürekli öldürüyorlar. Filistin'dekiler hiçbir şeyleri olmamasına rağmen deprem zamanında ellerindeki her şeyi bize göndermişlerdi. Biz de onlar için elimizden ne geliyorsa yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Talha Bera Karakaya da Filistin'dekiler için bol bol dua ettiğini ve İsrail ürünlerin almayarak bu savaşa karşı çıktığını dile getirdi.