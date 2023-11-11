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        Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:26 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:26
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        Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Türk Yıldızları'nın, Konyaaltı Sahili'nde yaklaşık 30 dakika süren uçuşunu çok sayıda vatandaş izledi.

        Pilotların zorlu manevraları başarıyla gerçekleştirmesi izleyenleri heyecanlandırdı. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.

        Pilotların gösteri uçuşunda en çok alkışı, arkalarında bıraktıkları dumanla kalp çizdiği bölüm aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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