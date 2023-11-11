Antalya ve çevre illerde fidanlar toprakla buluştu Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" temasıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Vali Hulusi Şahin, etkinlikteki konuşmasında bu etkinliğin 4 yıldır devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin orman varlığını artırabilen çok az ülkeden biri olduğunun altını çizen Şahin, "Biz bunu büyük emeklerle, mücadelelerle, uzun yılların çabalarıyla başardık ve başarıyoruz. Anadolu'yu o kıraç halinden hızla bir zümrüt yeşili hale getirmek için çalışıyoruz." dedi.

Orman personelinin yıllardır bunun için emek verdiğini belirten Şahin, Anadolu'nun dört bir yanının onların sayesinde yeşile büründüğünü kaydetti.

Bu büyük coğrafyanın daha milyonlarca ağaçla buluşturulması gerektiğini dile getiren Şahin, "Küresel ısınma, susuzluk ve kıtlıkla mücadele edeceksek bunun en doğru yolu orman varlığımızı artırmaktan geçiyor. Orman varlığının düzelmesi için de bireylere doğa ve yeşil sevgisinin aşılanması lazım." diye konuştu.

- Muğla

Muğla'da da "Cumhuriyet Ormanı" oluşturuldu.

Menteşe ilçesi Düzeyn mevkisindeki etkinlikte, öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu. Farklı türde fidanlar katılımcılar ve işçilerce dikim sahasına dikildi.

Fidan dikiminin ardından öğrencilere tohum, kalem ve boyama kitabı fidanı hediye edildi.

Vali İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, bu yılki temanın "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" olarak belirlenmesinin, toprakla buluşturacakları her bir fidanın 100. yılı kutlanılan Cumhuriyet'e ve değerlerine bağlılığın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Dikilen fidanların Cumhuriyet'in ikinci asrı boyunca yeşereceğini, büyüyeceğini ve bir ormana dönüşeceğini belirten Akbıyık, bu ağaçların Cumhuriyet'e, geleceğe, insanlığa nefes olacağını ifade etti.

Akbıyık, ormanların, bir ülkenin akciğerleri, ekolojik ve sosyal açıdan en büyük zenginlik ve yaşam kaynağı olduğuna da dikkati çekti.

Muğla yüzölçümünün yüzde 68'inin ormanlarla kaplı olduğunu aktaran Akbıyık, "Muğla'da orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması ve rehabilitasyonu kapsamında bir yılda 2 milyon 693 bin fidan dikildi. Bugün il genelinde 79 noktada 62 bin 236 fidanı aynı gün toprakla buluşturacağız. Ağaçlandırma potansiyeli bulunan alanlarımız ile orman yangınlarından etkilenen sahalarımızı yeniden ağaçlandırılacağız." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de birkaç yıldır iklim değişikliğinden kaynaklı üzücü orman yangınları yaşandığını o nedenle yanan her bir ağacın yerine 100 fidan dikmenin boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut da ağaçlandırmanın önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum müdürleri, jandarmalar, polisler ve öğrenciler de katılarak fidan dikti.

- Burdur

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki ağaçlandırma töreninde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Türker Öksüz, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde bugün 2023 farklı noktada milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu aktardı.

Üniversite yerleşkesinde 2023 fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getiren Öksüz, "Bunun yanında ilimiz merkez ve ilçelerimizde 11 lokasyonda oluşturulacak 14 hektar 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı alanlarına çeşitli türlerde toplamda 25 bin 300 fidan dikilecek." dedi.

Karamanlı ilçesindeki Eşeler Mahallesi Çalburnu mevkisindeki fidan dikim töreninde de 500 lavanta fidesi ve 3 sedir ağacı toprakla buluşturuldu.

- Isparta

Isparta'da Kirazlıdere-Bezirgan Şelalesi mesire alanındaki programda 2023 adet kestane, badem ve armut fidanı toprakla buluşturuldu.

"100. Yıl Cumhuriyet Ormanları" fidan dikim törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.