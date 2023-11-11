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        Alanya'da parasını çalan motosikletli 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldüren Ukraynalı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde aracındaki para dolu çantayı alıp motosikletle kaçan 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldürdüğü gerekçesiyle Ukraynalı şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:59
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        Alanya'da parasını çalan motosikletli 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldüren Ukraynalı tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde aracındaki para dolu çantayı alıp motosikletle kaçan 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldürdüğü gerekçesiyle Ukraynalı şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir araçtaki para dolu çantayı alıp motosikletle kaçan Murat O. ve Elnur B'nin aracıyla takip ettikten sonra çarparak ölümlerine neden olan Ukrayna vatandaşı Dmytro C'yi gözaltına aldı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Alanya'da dün Ukrayna vatandaşı Dmytro C. BO 1180 EH plakalı cipi ile Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi'nde beklediği esnada, Murat O. ve Elnur B. camını kırdıkları araçtaki 36 bin avro paranın bulunduğu çantayı çalarak motosikletle kaçmış, ardından Dmytro C. aracıyla takip ettiği motosiklete çarparak 2 kişinin ölümüne neden olmuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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