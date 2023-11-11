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        Antalya'da emniyet teşkilatı üniversite öğrencileri için kermes yaptı

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce şehit, gazi ve emniyet teşkilatı mensuplarının üniversitede eğitim gören çocuklarına burs desteği sağlanması için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:05
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        Antalya'da emniyet teşkilatı üniversite öğrencileri için kermes yaptı
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        Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce şehit, gazi ve emniyet teşkilatı mensuplarının üniversitede eğitim gören çocuklarına burs desteği sağlanması için kermes düzenlendi.

        Antalya Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Sevilay Çevik'in destekleriyle Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen kermeste yapılan ürünlere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Çevik, gazetecilere yaptığı konuşmada, dernekte herkes gönüllük esasına dayalı olarak çalıştığını söyledi.

        Herkesin kermeste emeğinin olduğunun belirten Çevik, "Emeğimizle çıktık ve emeğimizi satıyoruz. Satışımız güzel olur ve o kadar çok çocuğa dokunur. Güzel başladık ve güzel de bitmesini istiyoruz. Emniyet teşkilatı çok büyük bir teşkilat ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Herkesin desteğiyle daha çok şehit ve gazi çocuğumuzun okumasını sağlayacağız." dedi.

        Kurulan stantlarda, vatandaşlara ve emniyet mensuplarına satış yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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