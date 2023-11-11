ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar'dan "TROY'u kullanalım" çağrısı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, tüm iş dünyasına yerli ödeme sistemi TROY kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kacar, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının vicdanları derinden yaraladığını belirtti.

Gazze'de yaşanan katliamlara karşı ülke olarak hassasiyet oluştuğunu ifade eden Kacar, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ve medeni dediğimiz ülkelerin İsrail'in gerçekleştirdiği bu katliama nasıl sessiz kaldıklarını ve hatta nasıl koşar adımlarla desteklerini gördük. Bu nedenle olaylara ve gelişmelere artık çok farklı gözlerle bakmamız gerekiyor. Vicdan sahibi insanlar tarafından bir hassasiyet oluştuğu aşikar. Bizlere de düşen bu hassasiyeti geliştirerek katile 'dur' demek olmalı. Bunu her alana taşımalıyız. Özellikle ekonomi çok önem arz etmekte."

ASKON olarak tüm şirket çalışanlarının ve kurumsal firma çalışanlarının maaş ve kredi kartlarını TROY'a çevirdiklerini aktaran Kacar, "İş dünyasına da yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a geçmelerini ve yabancı ödeme sistemlerini terk etmelerini öneriyoruz. Gün katliama 'dur' deme gün eyleme geçme günüdür. Tüm iş dünyamızı bu çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.