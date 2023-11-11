Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar'dan "TROY'u kullanalım" çağrısı

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, tüm iş dünyasına yerli ödeme sistemi TROY kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar'dan "TROY'u kullanalım" çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, tüm iş dünyasına yerli ödeme sistemi TROY kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

        Kacar, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının vicdanları derinden yaraladığını belirtti.

        Gazze'de yaşanan katliamlara karşı ülke olarak hassasiyet oluştuğunu ifade eden Kacar, şunları kaydetti:

        "Gelişmiş ve medeni dediğimiz ülkelerin İsrail'in gerçekleştirdiği bu katliama nasıl sessiz kaldıklarını ve hatta nasıl koşar adımlarla desteklerini gördük. Bu nedenle olaylara ve gelişmelere artık çok farklı gözlerle bakmamız gerekiyor. Vicdan sahibi insanlar tarafından bir hassasiyet oluştuğu aşikar. Bizlere de düşen bu hassasiyeti geliştirerek katile 'dur' demek olmalı. Bunu her alana taşımalıyız. Özellikle ekonomi çok önem arz etmekte."

        ASKON olarak tüm şirket çalışanlarının ve kurumsal firma çalışanlarının maaş ve kredi kartlarını TROY'a çevirdiklerini aktaran Kacar, "İş dünyasına da yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a geçmelerini ve yabancı ödeme sistemlerini terk etmelerini öneriyoruz. Gün katliama 'dur' deme gün eyleme geçme günüdür. Tüm iş dünyamızı bu çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Antalya'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 28 bin lira ceza kesildi
        Antalya'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 28 bin lira ceza kesildi
        16. Üroonkoloji Kongresi Antalya'da başladı
        16. Üroonkoloji Kongresi Antalya'da başladı
        Antalya'da emniyet teşkilatı üniversite öğrencileri için kermes yaptı
        Antalya'da emniyet teşkilatı üniversite öğrencileri için kermes yaptı
        Alanya'da parasını çalan motosikletli 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldüren U...
        Alanya'da parasını çalan motosikletli 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldüren U...
        Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü (3)
        Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü (3)
        Türk Yıldızları'ndan Antalya'da gösteri
        Türk Yıldızları'ndan Antalya'da gösteri