Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba Stadı
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir (Dk. 46 Balkovec), Richard (Dk. 77 Leroy Fer), Janvier, Efecan Karaca (Dk. 86 Anderson), Novais (Dk. 77 Oğuz Aydın), Eduardo (Dk. 46 Sisto), Cordova
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp (Dk. 78 Jevtovic), Morais, Gradel (Dk. 78 Riascos), Maxim (Dk. 90 İlker Karakaş), Dragus (Dk. 88 Bikel)
Goller: Dk. 45+8 Maxim (penaltı), Dk. 45+10 Draguş, Dk. 90+5 Riascos (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Yusuf Özdemir, Dk. 45+1 Furkan Bayır, Dk. 65 Augusto (Corendon Alanyaspor), Dk. 88 Maxim (Gaziantep FK)
ANTALYA
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