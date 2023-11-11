Stat:AlanyaOba Stadı

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir (Dk. 46 Balkovec), Richard (Dk. 77 Leroy Fer), Janvier, Efecan Karaca (Dk. 86 Anderson), Novais (Dk. 77 Oğuz Aydın), Eduardo (Dk. 46 Sisto), Cordova

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp (Dk. 78 Jevtovic), Morais, Gradel (Dk. 78 Riascos), Maxim (Dk. 90 İlker Karakaş), Dragus (Dk. 88 Bikel)

Goller: Dk. 45+8 Maxim (penaltı), Dk. 45+10 Draguş, Dk. 90+5 Riascos (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Yusuf Özdemir, Dk. 45+1 Furkan Bayır, Dk. 65 Augusto (Corendon Alanyaspor), Dk. 88 Maxim (Gaziantep FK)

ANTALYA

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.