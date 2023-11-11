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        Antalya'da kepçe ile kamyonet arasında sıkışan işçi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı arazide kepçe ile kamyonetin arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 20:52 Güncelleme: 11.11.2023 - 20:52
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        Antalya'da kepçe ile kamyonet arasında sıkışan işçi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı arazide kepçe ile kamyonetin arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Şıhlar Mahallesi'nde bir arazide kepçe ile çalışma yapan işçi Hayri Efe, kepçeden 07 AUE 019 plakalı kamyonetine yakıt aktardığı sırada, el freni çekili olmayan kamyonetin geriye hareket etmesi sonucu iki araç arasında sıkıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Efe'nin cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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