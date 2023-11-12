Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Eğitimle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyorlar

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/ SERVET TÜMER - Özel Özel Eğitim Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Yunus Kılıç, 20 yıllık süreçte 1 milyon 200 milyon engelli çocuğa eğitim vererek sosyal hayatın içerisinde yer almasına katkı sağladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğitimle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/ SERVET TÜMER - Özel Özel Eğitim Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Yunus Kılıç, 20 yıllık süreçte 1 milyon 200 milyon engelli çocuğa eğitim vererek sosyal hayatın içerisinde yer almasına katkı sağladıklarını bildirdi.

        Konfederasyon tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşmaları", Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

        Konfederasyon Başkanı Kılıç, AA muhabirine, sivil toplum örgütü olarak 20 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını söyledi.

        Görme, işitme, fiziksel her türlü engel grubuna hitap ettiklerini dile getiren Kılıç, "55 bin çalışanla 525 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Büyük bir aileyiz. Bugüne kadar 1 milyon 200 bin çocuğumuz eğitim hizmetlerinden geçti, sosyal hayatın içerisinde yer aldı." dedi.

        Kılıç, Antalya'da gerçekleştirdikleri 3 günlük programda sorunları, çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirterek, çocukların hayatlarını kolaylaştırmaya, aileleri daha da rahatlatmaya, öğretmenlerin güven içerisinde daha huzuru ve ekonomik açıdan daha iyi, özveriyle çalışabilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

        - Çocukların ve öğretmenlerin talepleri Bakanlığa sunulacak

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendilerine çok destek olduğunu vurgulayan Kılıç, toplantıdan çıkacak sonuç bildirgesini de Bakan Tekin ile paylaşacaklarını kaydetti.

        Kılıç, Bakanlıkla işbirliği içinde çalıştıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

        "Yoğunlaştırılmış eğitimle ilgili Bakanlığın ciddi bir çalışması var. Çocuğun küçükken daha fazla eğitim alması, yaşı büyüdükçe eğitimin azalmasıyla ilgili bir çalışma. Bu aileleri mutlu edecek. Erken ve yoğun eğitimle çocuklarımız uzun soluklu eğitime değil de bir an önce örgün eğitime dahil olabilecekler. Öğretmenlerimize yönelik de eşit pasaport hakkı, atama hakkı gibi çalışmalar yürütülüyor. Sonuç alacağımızı ümit ediyoruz."

        - Özel eğitim okullarında kota uygulaması

        Öte yandan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yurt sathında dengeli olarak dağılmasını temin etmek amacıyla merkezlere yönelik bir kota uygulaması getirildiğini aktaran Kılıç, özel eğitim okulunun il ve ilçedeki konuma göre açılacağını bildirdi.

        İl ve ilçede yeterli sayıda okul olduğu takdirde açılmasına izin verilmeyeceğini kaydeden Kılıç, "Bugüne kadar kurumlarımızda kota uygulaması olmadığı için sürekli kurumlar açılıyor ve bu niteliği düşürüyordu. Şimdi artık kota çıktı, bu da kurumların kalitesini artıracak." diye konuştu.

        - Engelli bireylerin başarıları gururlandırıyor

        Kılıç, hem devletin destekleriyle hem de konfederasyon olarak yaptıkları çalışmalarla engelli bireylerin daha fazla sosyal hayatın içinde olduğunu söyledi.

        Engelli bireylerin kendilerini gururlandıran başarılara imza attığını anlatan Kılıç, "Dünya çapında başarılar elde eden çocuklarımız var. Spordan sanata, bilime kadar her alanda çok ciddi başarı hikayeleri oluşturuyorlar. İmkan verildiğinde neleri başarabildiklerini görmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        10 katlı binada çıkan yangın
        10 katlı binada çıkan yangın
        "Akıl tutulması içinde!"
        "Akıl tutulması içinde!"
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Antalya'da otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu iki genç yaşamını y...
        Antalya'da otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu iki genç yaşamını y...
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        'Tropik meyveler yer altı sularını yok ediyor, üretimi durdurulsun'
        'Tropik meyveler yer altı sularını yok ediyor, üretimi durdurulsun'
        Antalyasporlu Naldo'nun kayınpederi hayatını kaybetti
        Antalyasporlu Naldo'nun kayınpederi hayatını kaybetti
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Film On The Stage" gösterisi sunuldu
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Film On The Stage" gösterisi sunuldu