Eğitimle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyorlar

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/ SERVET TÜMER - Özel Özel Eğitim Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Yunus Kılıç, 20 yıllık süreçte 1 milyon 200 milyon engelli çocuğa eğitim vererek sosyal hayatın içerisinde yer almasına katkı sağladıklarını bildirdi.

Konfederasyon tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşmaları", Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Konfederasyon Başkanı Kılıç, AA muhabirine, sivil toplum örgütü olarak 20 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını söyledi.

Görme, işitme, fiziksel her türlü engel grubuna hitap ettiklerini dile getiren Kılıç, "55 bin çalışanla 525 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Büyük bir aileyiz. Bugüne kadar 1 milyon 200 bin çocuğumuz eğitim hizmetlerinden geçti, sosyal hayatın içerisinde yer aldı." dedi.

Kılıç, Antalya'da gerçekleştirdikleri 3 günlük programda sorunları, çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirterek, çocukların hayatlarını kolaylaştırmaya, aileleri daha da rahatlatmaya, öğretmenlerin güven içerisinde daha huzuru ve ekonomik açıdan daha iyi, özveriyle çalışabilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

- Çocukların ve öğretmenlerin talepleri Bakanlığa sunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendilerine çok destek olduğunu vurgulayan Kılıç, toplantıdan çıkacak sonuç bildirgesini de Bakan Tekin ile paylaşacaklarını kaydetti.

Kılıç, Bakanlıkla işbirliği içinde çalıştıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Yoğunlaştırılmış eğitimle ilgili Bakanlığın ciddi bir çalışması var. Çocuğun küçükken daha fazla eğitim alması, yaşı büyüdükçe eğitimin azalmasıyla ilgili bir çalışma. Bu aileleri mutlu edecek. Erken ve yoğun eğitimle çocuklarımız uzun soluklu eğitime değil de bir an önce örgün eğitime dahil olabilecekler. Öğretmenlerimize yönelik de eşit pasaport hakkı, atama hakkı gibi çalışmalar yürütülüyor. Sonuç alacağımızı ümit ediyoruz."

- Özel eğitim okullarında kota uygulaması

Öte yandan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yurt sathında dengeli olarak dağılmasını temin etmek amacıyla merkezlere yönelik bir kota uygulaması getirildiğini aktaran Kılıç, özel eğitim okulunun il ve ilçedeki konuma göre açılacağını bildirdi.

İl ve ilçede yeterli sayıda okul olduğu takdirde açılmasına izin verilmeyeceğini kaydeden Kılıç, "Bugüne kadar kurumlarımızda kota uygulaması olmadığı için sürekli kurumlar açılıyor ve bu niteliği düşürüyordu. Şimdi artık kota çıktı, bu da kurumların kalitesini artıracak." diye konuştu.

- Engelli bireylerin başarıları gururlandırıyor

Kılıç, hem devletin destekleriyle hem de konfederasyon olarak yaptıkları çalışmalarla engelli bireylerin daha fazla sosyal hayatın içinde olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin kendilerini gururlandıran başarılara imza attığını anlatan Kılıç, "Dünya çapında başarılar elde eden çocuklarımız var. Spordan sanata, bilime kadar her alanda çok ciddi başarı hikayeleri oluşturuyorlar. İmkan verildiğinde neleri başarabildiklerini görmek çok güzel." ifadelerini kullandı.