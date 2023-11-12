Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu iki genç yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu iki genç yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

        Ali Güneş'in (20) kullandığı otomobil, Kızılırmak Caddesi'nde dükkanın duvarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Güneş ile araçtaki arkadaşı Merve Sude Madaslı'nın (20) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli tıpa gelen gencin yakınları, üzüntü yaşandı.

        Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Madaslı'nın cenazesinin Burdur'un Bucak ilçesinde, sürücü Güneş'in cenazesinin Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

        Kazada ölen Ali Güneş'in babasının da 2008'de trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        10 katlı binada çıkan yangın
        10 katlı binada çıkan yangın
        "Akıl tutulması içinde!"
        "Akıl tutulması içinde!"
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Eğitimle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyorlar
        Eğitimle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyorlar
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        Antalyasporlu Naldo, oğlundan sonra kayınpederini de kaybetti
        'Tropik meyveler yer altı sularını yok ediyor, üretimi durdurulsun'
        'Tropik meyveler yer altı sularını yok ediyor, üretimi durdurulsun'
        Antalyasporlu Naldo'nun kayınpederi hayatını kaybetti
        Antalyasporlu Naldo'nun kayınpederi hayatını kaybetti
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Film On The Stage" gösterisi sunuldu
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Film On The Stage" gösterisi sunuldu