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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:46
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Atatürk

        Hakemler:Sadettin Deneri, Sevilay Gezer Boyacı

        Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, Seganov (Azizcan Ataoğlan, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur)

        Spor Toto: Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sharifi, Mustafa Cengiz)

        Setler: 25-23,16-25, 25-23, 35-33

        Süre: 141 dakika (36, 22, 35, 48)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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