Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Atatürk

Hakemler:Sadettin Deneri, Sevilay Gezer Boyacı

Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, Seganov (Azizcan Ataoğlan, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur)

Spor Toto: Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sharifi, Mustafa Cengiz)

Setler: 25-23,16-25, 25-23, 35-33

Süre: 141 dakika (36, 22, 35, 48)

ANTALYA

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