Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar 180 milyon 312 bin 152 dolar oldu Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden 2 milyar 180 milyon 312 bin 152 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden 2 milyar 180 milyon 312 bin 152 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayında Batı Akdeniz'den ihracatın 221 milyon 681 bin 703 dolar olarak gerçekleştiğini, bölgeden 1 Ocak- 31 Ekim arasında yapılan ihracatın ise 2 milyar 180 milyon 312 bin 152 dolara ulaştığını belirtti.

Bölgeden gerçekleşen ihracatın önceki yılın ekim ayına göre yüzde 15,5 arttığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, Batı Akdeniz'den ekimde en fazla ihracatın yaş meyve sebze sektöründe yapıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, yaş meyve sebze sektörünün, ekimde yüzde 27,62 artışla 56 milyon 824 bin 585 dolar ihracat gerçekleştirdiğini, madenler ve metaller sektörünün ise yüzde 25,76 artış ve 48 milyon 803 bin 764 dolar ihracatla listenin ikinci sırasında yer aldığını belirtti.

Ekimde en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise Almanya'nın bulunduğunu aktardı.

- En fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi

Bölgenin 10 aylık ihracat rakamlarına da değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizden 10 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Yaş meyve sebze sektörümüz ihracatını yüzde 27,66 artırarak 681 milyon 100 bin dolara ulaştırdı. Maden ve metaller sektörü ise yüzde 8,82 gerileme ile 10 aylık dönemde 404 milyon 611 bin 41 dolar ihracat gerçekleştirdi. Üçüncü sıradaki ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüzün 10 aylık dönemdeki ihracatı yüzde 9,65 oranında artarak 270 milyon 518 bin 392 dolar oldu."

Çavuşoğlu, 10 aylık dönemde en fazla ihracatın, yüzde 30,81 artış ve 202 milyon 432 bin 144 dolarla Çin'e yapıldığını belirterek, yüzde 17,23 ihracat artışı ve 190 milyon 542 bin 968 dolarla Almanya'nın ikinci, yüzde 19,72 artış ve 177 milyon 315 bin 228 dolarla Rusya'nın üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.