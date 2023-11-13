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        Antalya'da düzenlenen 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı devam ediyor

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, her kurumda kurum aidiyet bilinci, çalışanlarının samimiyeti, heyecanı ve vazife şuuru yüksek olursa verimin arttığını belirterek, "Vazife şuuru, aidiyet bilinci, kurum kültürü konularını masaya yatıracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:50
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        Antalya'da düzenlenen 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı devam ediyor
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, her kurumda kurum aidiyet bilinci, çalışanlarının samimiyeti, heyecanı ve vazife şuuru yüksek olursa verimin arttığını belirterek, "Vazife şuuru, aidiyet bilinci, kurum kültürü konularını masaya yatıracağız." dedi.

        Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde 81 ilin il müftüsü ve Diyanet İşleri Başkanlığından yöneticilerin katıldığı "43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı" oturumlarla devam ediyor.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, İl Müftüleri İstişare Toplantısının başkanlıklarının en köklü toplantılarından biri olduğunu söyledi.

        Her 6 ayda bir 3-4 gün boyunca Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli konularını masaya yatırdıklarını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

        "Birlikte istişare ettiğimiz, çalıştaylarıyla, çeşitli serbest kürsü toplantılarıyla geçmişi istişare ettiğimiz, günümüzü konuştuğumuz ve geleceği planladığımız önemli bir toplantıdır. Bu toplantımızda başta Filistin'de yaşanan vahşet, adeta İsrail'in, 'zalim terör örgütü' diyoruz artık ona, yapmış olduğu katliamlar, sonra ana konu olarak 6 Şubat'ta ülkemizin 11 ilini kapsayan büyük depremde yaşadıklarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar, bu çalışmaların müzakeresi ve geleceğe yönelik afetlerle mücadele konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak neler yapabiliriz, çeşitli toplantılarla, çalıştaylarla bu konuyu masaya yatıracağız."

        Erbaş, aidiyet bilinci ve vazife şuurunun önemine değinerek, "Her kurumda kurum aidiyet bilinci, çalışanların samimiyeti, heyecanı ve vazife şuuru yüksek olursa o kurumda verim artar. Buradaki toplantımızda birkaç oturum olarak vazife şuuru, aidiyet bilinci, kurum kültürü konularını masaya yatıracağız." diye konuştu.

        İl Müftülerinin her ay görevlileriyle, imamlar, müezzinler, vaizlerle, taşrada görev yapan tüm hocalarla aylık toplantılar yaptığını anlatan Erbaş, "Burada yapacağımız toplantı hepimiz için geleceğimizi planlama noktasında bize yol gösterici, ufuk açıcı olacaktır." dedi.

        Toplantı, üç gün boyunca oturumlarla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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