Antalya'da plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu Antalya'nın Serik ilçesinde plastik kasa ve ambalaj fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde plastik kasa ve ambalaj fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu.

Çandır Mahallesi'nde plastik kasa ve ambalaj üretiminin yapıldığı fabrikanın bahçesinde kasaların bulunduğu alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi.

İşletmenin yan tarafında bulunan akaryakıt istasyonuna park etmiş ve sahibi bölgede bulunmayan araçlar, vatandaşlar tarafından iteklenerek uzaklaştırıldı.

6 itfaiye aracı, 2 su tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bahçedeki plastik kasalar yandı.