GastroAntalya, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak Akdeniz Şefler Kulübü Derneği'nce Antalya'da organize edilen 4. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), yarın başlayacak.

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği'nce Antalya'da organize edilen 4. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), yarın başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği GastroAntalya, Cam Piramit'te "Frenk Yemişi" temasıyla kapılarını ziyaretçilere açacak. 4 gün sürecek etkinliğe 40 ülkeden gastronomi sektörünün profesyonelleri katılacak.

Dünyaca ünlü şef ve gurmelerle gastronomi öğrencilerinin de katılacağı etkinlikte, çalıştaylar, sunumlar, paneller, şehir stantları, hizmet sunumları, ürün tadımlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında "Bireysel Pratik Gençler", "Bireysel Pratik Ustalar", "Grand Prix Milli Takım" ve "Bireysel Display Ustalar" yarışmalarında 400'ün üzerinde şef ve şef adayı hünerlerini sergileyecek.

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği Başkanı Bilal Yüreğir, Antalya'da gastronomi alanında önemli bir buluşmayı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Antalya'nın gastronomi alanında da iddialı olduğunu ifade eden Yüreğir, "Turizmin başkenti Antalya, ilerleyen yıllarda gastronominin de başkenti olacaktır. GastroAntalya, gastronomi profesyonellerinin dikkatini Antalya’ya çekme konusunda önemli bir rol üstleniyor." ifadesini kullandı.