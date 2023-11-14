Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya "2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti" seçildi

        Alanya Belediye Başkanı Murat Yücel, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından Alanya'nın "2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti" seçildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya "2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti" seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alanya Belediye Başkanı Murat Yücel, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından Alanya'nın "2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti" seçildiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli, Yücel'i ziyaret etti.

        Ziyarette Lupattelli, Yücel'e Alanya Akdeniz Spor Başkenti plaketi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücel, yıl içinde ulusal ve uluslararası ölçekte 100'ün üzerinde spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Yaklaşık bir yıllık çalışma neticesinde Alanya'nın dünya çapında çok kıymetli bir başarıya imza attığını aktaran Yücel, "2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti unvanı Alanya'mıza hayırlı, uğurlu olsun. Bizim için büyük bir gurur kaynağı olan ödülümüzü 7 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek törende teslim alacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Zehra'nın ölümünde rujla yazılan yazının sırrı araştırılıyor!
        Zehra'nın ölümünde rujla yazılan yazının sırrı araştırılıyor!
        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!
        5 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi! 14 yaşındaki sürücü serbest!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Eslem Zehra'nın ölü bulunduğu odadaki sehpaya rujla 'Herkesin canı cehennem...
        Eslem Zehra'nın ölü bulunduğu odadaki sehpaya rujla 'Herkesin canı cehennem...
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        GastroAntalya, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak
        GastroAntalya, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Antalya'da açılış törenlerine katıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Antalya'da açılış törenlerine katıldı
        Antalya'da kiracılar, çözüm için Ankara'ya yürüyor
        Antalya'da kiracılar, çözüm için Ankara'ya yürüyor
        Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi'nde yarışacak Antalyalı sporcular tanıtıldı
        Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi'nde yarışacak Antalyalı sporcular tanıtıldı