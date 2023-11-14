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        Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan sanığın yargılanmasına başlandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçakla öldürdüğü annesinin cesedini elbise dolabına koyan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:28
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        Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan sanığın yargılanmasına başlandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçakla öldürdüğü annesinin cesedini elbise dolabına koyan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, sanığın ağabeyi Ümit S. ve sanık avukatı hazır bulundu. Tutuklu Süleyman S. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Söz verilen sanık Süleyman S, "Susma hakkımı kullanmak istiyorum." dedi.

        Kardeşinden şikayetçi olduğunu belirten Ümit S. de annesi ile cinayet öncesi telefonla konuştuğunu belirterek, "Bir şey istiyor musun dedim. 'Bana bir şey yapmasından korkuyorum' dedi. Sonra sabah aradım telefonu açmadı. Gece uyuyamadım. Sabah eve gittim. Kapıyı kimse açmayınca çilingir çağırdım ve eve girdik. Yatak odasına girdim. Elbise dolabını açtığımda annemin cesedi önüme düştü." ifadelerini kullandı.

        Kardeşinin psikolojik sorunu olmadığını ancak uyuşturucu kullandığını ileri süren Ümit S, "En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

        Tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşı Ahmet K. ise "Ceset bulunmadan 1 gün önce Süleyman beni aradı. 'Ben bir şey yaptım sır tutar mısın' dedi. Bende tutamam bana anlatma dedim. Eski eşine bir şey yaptı diye düşündüm. Çünkü eşiyle de sürekli tartışma yaşıyordu. Bana telefonda polisler bir şey yakalarsa deniz kenarında kendimi öldürüp denize atacağım demişti." şeklinde konuştu.

        Tanık Mücahit O. da "2 Mayıs günü gece 01.30 gibi gürültü vardı. Ailecek korktuk. Alt katta oturuyoruz. Tartışma 20-30 dakika sürdü, sürekli kavga gürültü olduğu için polisi aramadık. Ümit S'nin feryat sesleriyle olayı öğrendik." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı ile ilgili rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 7 Mart 2024 tarihine erteledi.

        - Olay

        Hacet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde 3 Mayıs'ta, Fatma S. ile oğlu Süleyman S. arasında iddiaya göre kavga çıkmış, kadından bir süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirmişti. Dairede araştırma yapan polisler, Fatma S'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta bulmuş, kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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