Antalya'da falezlerden düşen kadın ekipler tarafından kurtarıldı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerde mahsur kalan bir kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerde mahsur kalan bir kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan Mehmet Manavoğlu Parkı'nda yürüyüşe çıkan Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı Diana Ustatahir henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerden düştü.

Kadını gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Deniz polisi tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı kadın, yat limanına çıkarıldı.

Bacağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edilen kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen kadının, Antalya Barosu'na kayıtlı yaklaşık 1 buçuk yıllık avukat olduğu bildirildi.