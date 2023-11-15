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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:00
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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık" suçundan 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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