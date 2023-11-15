Alanya'da çamaşırhanede çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çamaşırhanede çıkan yangında hasar meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çamaşırhanede çıkan yangında hasar meydana geldi.
Çıplaklı Mahallesi'nde bir çamaşır yıkama işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
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