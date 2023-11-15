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        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:55
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        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kökez Mahallesi'nde bir apartmanda Mustafa ve Keziban Demir çiftine ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Ekiplerce söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Demir çiftinin Adana'da bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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