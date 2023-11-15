Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Kökez Mahallesi'nde bir apartmanda Mustafa ve Keziban Demir çiftine ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerce söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Demir çiftinin Adana'da bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.