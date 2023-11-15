Antalya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde ve Bilecik'te yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerine sahte parayla ödeme yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramada 8 bin 900 sahte dolar, bin sahte avro ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.