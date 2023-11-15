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        Antalya'da "Global Dünyada Girişimcilik" konferansı düzenlendi

        Antalya'da Genç Liderler ve Girişimciler Derneğinin (JCI) şubesi tarafından "Global Dünyada Girişimcilik" konulu konferansı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:25 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:46
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        Antalya'da "Global Dünyada Girişimcilik" konferansı düzenlendi
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        Antalya'da Genç Liderler ve Girişimciler Derneğinin (JCI) şubesi tarafından "Global Dünyada Girişimcilik" konulu konferansı yapıldı.

        Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen ve girişimcilikle inovasyon ekosistemine katkı sunması amaçlanan konferansta, melek yatırımcılar ve girişimciler bir araya geldi.

        JCI Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Uç, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, girişimciliğin ekonomik büyümeyi hızlandıran bir unsur olduğunu ifade etti.

        Antalya'nın bu potansiyele sahip bir şehir olduğunu belirten Uç, amaçlarının, genç liderlerin girişimcilik, inovasyon ve liderlik alanlarında bir araya gelerek daha iyi bir gelecek inşa etmelerine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

        Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Gürel, Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ve Yemeksepeti kurucusu ve Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın'ın da konuşmalarının ardından konferansa geçildi.

        Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcı Ağı Genel Müdürü Duygu Eren'in moderatörlüğünü yaptığı konferansta, şirket ortağı melek yatırımcı ağı başkanı Mehmet Buldurgan, Simya VC yönetici direktörü Selma Bahçıvanoğlu, Vinci Venture Capital yatırım danışmanı Yavuzcan Eroğlu, Domino Ventures Genel Müdür Yağız Karadeniz ve APY Ventures fon yöneticisi Doğukan Çetin görüşlerini aktardı.

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