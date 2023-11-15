Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor, sahasında Kastamonu Belediyespor'u 37-29 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 18:10 Güncelleme: 15.11.2023 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor, sahasında Kastamonu Belediyespor'u 37-29 mağlup etti.

        Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ise konuk ekip 15-13 üstün tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Global Dünyada Girişimcilik" konferansı düzenlendi
        Antalya'da "Global Dünyada Girişimcilik" konferansı düzenlendi
        Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, Alanya'da konuştu:
        Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, Alanya'da konuştu:
        Antalya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da çamaşırhanede çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da çamaşırhanede çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı