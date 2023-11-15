Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.

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