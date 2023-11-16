Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ya da hüküm giyen 54 kişi yakalandı Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 54 kişi yakalandı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 54 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 47 ekip ve 108 personelin katılımıyla, asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla operasyon yaptı.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 36 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.