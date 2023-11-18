Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:SüleymanEvcilmen

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sevilay Gezer Boyacı

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Markova, Aslıhan Kılıç, Samedy, White, Hande Korkut (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Buket Yılmaz, Anastasia Guerra, Burcu Şentürk, Hanife Nur Özaydınlı)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Nicoletti, Ecenur Aksoy, Fatma Şekerci, Sara, Özge Nur Çetiner, Lauren Carlini (Selin Adalı, Firdevs Kiremitçi, Çağla Salih, Gizem, Tuğçe Akman, Ayşe Çürük)

Setler: 21-25, 25-13, 22-25, 25-15, 11-15

Süre: 136 Dakika (30, 23, 33, 31, 19)

ANTALYA

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