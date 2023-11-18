Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 20:56 Güncelleme: 18.11.2023 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:SüleymanEvcilmen

        Hakemler: Hakkı Demiralay, Sevilay Gezer Boyacı

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Markova, Aslıhan Kılıç, Samedy, White, Hande Korkut (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Buket Yılmaz, Anastasia Guerra, Burcu Şentürk, Hanife Nur Özaydınlı)

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Nicoletti, Ecenur Aksoy, Fatma Şekerci, Sara, Özge Nur Çetiner, Lauren Carlini (Selin Adalı, Firdevs Kiremitçi, Çağla Salih, Gizem, Tuğçe Akman, Ayşe Çürük)

        Setler: 21-25, 25-13, 22-25, 25-15, 11-15

        Süre: 136 Dakika (30, 23, 33, 31, 19)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı
        Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi

        Benzer Haberler

        Tatilci Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda eşya çıktı
        Tatilci Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda eşya çıktı
        Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
        Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor
        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor
        MHP Antalya Milletvekili Başkan'dan uzun vadeli milli enerji politikası çağ...
        MHP Antalya Milletvekili Başkan'dan uzun vadeli milli enerji politikası çağ...
        Antalya'da yaşayan Filistinli "Özgür Filistin" temalı çıkartmalar ile İsrai...
        Antalya'da yaşayan Filistinli "Özgür Filistin" temalı çıkartmalar ile İsrai...
        Acile başvuru nedenleri günlere göre bile değişkenlik gösteriyor
        Acile başvuru nedenleri günlere göre bile değişkenlik gösteriyor