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        Antalya'da şiddetli fırtınada batan tekne denizden çıkarıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli fırtınada batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:55
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        Antalya'da şiddetli fırtınada batan tekne denizden çıkarıldı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli fırtınada batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

        Alınan bilgiye göre, dün gece yaşanan şiddetli fırtına ve lodos nedeniyle Side Limanı'nda bağlı 10,5 metre uzunluğundaki gezinti teknesi batarken, 3 teknede batma tehlikesi geçirdi.

        Haber verilmesi üzerine ekiplerce batan teknenin denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Limanda yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından Side Su Altı Arama Kurtarma Derneği dalgıçlarının müdahalesi ve vinç yardımıyla tekne karaya çıkarıldı.

        Tekne sahibi Erol Yıldız, gazetecilere, Side'de dün gece şiddetli fırtınaya bağlı olarak denizde dalga boyunun 3 metreye ulaştığını ve dalga kıranını aşan dalgaların teknesini batırdığını söyledi.

        Side Su Altı Arma Kurtarma ekiplerinden teknenin çıkartılması için yardım istediklerini belirten Yıldız, "Dün gece lodos çok sert esti. Tusunamiye benzer dalgalar geldi. Limanı tahrip etti, bizimde teknemiz battı. Yaklaşık 1 milyon civarında maddi zararımız oluştu." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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