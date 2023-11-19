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        Antalya'da deniz dibindeki çekirdek atıkları dalgıçların kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Konyaaltı sahilinde deniz tabanındaki çekirdek atıkları, eğitim için dalan dalgıçların kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:37
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        Antalya'da deniz dibindeki çekirdek atıkları dalgıçların kamerasına yansıdı
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        Antalya'nın Konyaaltı sahilinde deniz tabanındaki çekirdek atıkları, eğitim için dalan dalgıçların kamerasıyla görüntülendi.

        Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu öncülüğünde Konyaaltı Sahili'ne eğitim dalışı gerçekleştirdi.

        Su altı canlılarını incelemek için görüntü alan grubun kamerasına kirlilik tabakası takıldı. Deniz tabanını tarla gibi kaplayan kirliliği, ilk önce ağaç yaprağı zanneden grup üyeleri, dalgayla hareket eden çöplerin çekirdek kabuğu olduğunu belirledi. Karada tüketilen çekirdek kabuklarının rüzgar ve dalgayla denizin dibinde bir tabaka oluşturduğu görüldü.

        Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi Yusuf Şamil Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim için dalış yaptıkları deniz altında ilk defa kirlilik tabakası gördüklerini söyledi.

        Deniz dibinde ciddi derecede çekirdek kabuğu ile karşılaştıklarını belirten Arslan, "Genelde plastik şişeler görüyorduk. Bu sefer çekirdek kabukları ile karşılaştık. Deniz canlıları bu atıklardan olumsuz etkileniyor. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

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