TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup
TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Dekorayos Antalyaspor voleybol takımı, Pamukkale Belediyesi Uğur Spor Kulübünü 3-2 mağlup etti.
TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Dekorayos Antalyaspor voleybol takımı, Pamukkale Belediyesi Uğur Spor Kulübünü 3-2 mağlup etti.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamaya göre, Denizli Hasan Güngör Spor Salonu’nda başlayan müsabakanın 25-14, 25-14, 18-25 ve 20-25 biten setleri sonucunda 2-2'lik eşitlik sağlandı.
Beşinci sette oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Filenin Akrepleri, bu seti de 16-14 kazanarak maçtan 3-2 galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.
Deplasmanda kazandığı 2 puanla toplam puanını 11'e yükselten Dekorayos Antalyaspor, 27 Kasım'da Yesprint Açı Koleji ile Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak.
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