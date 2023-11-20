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        TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup

        TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Dekorayos Antalyaspor voleybol takımı, Pamukkale Belediyesi Uğur Spor Kulübünü 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:35
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        TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup
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        TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Dekorayos Antalyaspor voleybol takımı, Pamukkale Belediyesi Uğur Spor Kulübünü 3-2 mağlup etti.

        Antalyaspor'dan yapılan açıklamaya göre, Denizli Hasan Güngör Spor Salonu’nda başlayan müsabakanın 25-14, 25-14, 18-25 ve 20-25 biten setleri sonucunda 2-2'lik eşitlik sağlandı.

        Beşinci sette oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Filenin Akrepleri, bu seti de 16-14 kazanarak maçtan 3-2 galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

        Deplasmanda kazandığı 2 puanla toplam puanını 11'e yükselten Dekorayos Antalyaspor, 27 Kasım'da Yesprint Açı Koleji ile Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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