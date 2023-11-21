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        Gazzeli genç kız, doktor olup ülkesinde şifa dağıtmak istiyor

        Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden annesiyle sekiz yıl önce Antalya'ya göç etmek zorunda kalan ve İsrail'in saldırılarında yakınlarını kaybeden Haya Zidan, doktor olup ülkesine dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:26
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        Gazzeli genç kız, doktor olup ülkesinde şifa dağıtmak istiyor
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        Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden annesiyle sekiz yıl önce Antalya'ya göç etmek zorunda kalan ve İsrail'in saldırılarında yakınlarını kaybeden Haya Zidan, doktor olup ülkesine dönmek istiyor.

        İsrail'in attığı bomba sonucu komşularının evi yıkılan, kendi evlerinin de camları kırılan 18 yaşındaki Zidan, bazı akrabalarının yanı sıra teyzesinin oğlunu ve dört arkadaşını kaybetti.

        İsrail'in baskıları sonucu evlerinden çıkarılan Zidan, annesiyle sekiz yıl önce Antalya'ya taşındı. Arapça ve İngilizce'nin yanı sıra kısa sürede Türkçe öğrenerek, ortaöğretim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Zidan, derslerinden arta kalan zamanlarda tercümanlık yaparak ailesine katkı sağlıyor.

        Üç ağabeyi ile kardeşi bir süre önce Almanya'ya giden, babası ise Gazze'de yaşayan Zidan, Türkiye'de kendisini güvende hissediyor. İsrail'in Gazze'ye ve Han Yunus kentine yönelik saldırılarını endişeyle haberlerden takip eden Zidan, internet problemi olduğu için yakınlarıyla iletişim kuramıyor.

        Çok sayıda yakınını son saldırılarda kaybeden Zidan, doktor olup ülkesinde şifa dağıtmak, onlara yardım etmek için derslerine sıkı çalışarak, üniversite sınavına hazırlanıyor.

        - "Kuzenim gözümün önünde öldü"

        Kepez ilçesinde yaşamını sürdüren ve liseden mezun olan Haya Zidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'deki saldırıları her gün korku içinde haberlerden takip ettiklerini söyledi.

        İnternet sorunu olduğu için Gazze'deki yakınlarıyla görüşemediğini aktaran Zidan, Arap ülkelerinin savaşın sona ermesi için gereken desteği sağlamadığını ifade etti.

        Filistin'de yaşarken İsrail'in saldırılarına maruz kaldıklarını vurgulayan Zidan, "İsrail'in sivillere yönelik saldırıları yeni değil. Kuzenim gözümün önünde öldü, paramparça oldu. Teyzeme gidiyorduk, yolda yürürken İsrail pat diye bomba attı ve kuzenimin üzerine geldi. Vücudu parçalandı. Sonra biz Türkiye'ye taşındık. 12. sınıfa kadar Antalya'da okudum, Türkçe hiç bilmiyordum okula yazılınca Türkçe öğrendim. Arapça, İngilizce biliyorum. Şimdi de Almanca öğreniyorum." diye konuştu.

        YÖS sınavlarına girmeyi beklediğini belirten Zidan, şunları kaydetti:

        "Üniversite sınavına girip, tıp fakültesinde okumak istiyorum. İstanbul'u kazanırsam, üniversiteye giderim okurum. Üniversite okumak en büyük hayalim, okumayı çok istiyorum. Eğer doktor olabilirsem direkt ülkeme dönüp, Gazze'deki kardeşlerime yardım edeceğim. Eğer para ihtiyaçları varsa maaşımı paylaşırım, ev alırım zor durumdakileri evime alırım. Gazzeli kardeşlerim için elimden geleni yapacağım. Benim için çok değerliler."

        - "Tek temennim saldırıların bir an önce durmasıdır"

        Anne Lamiye Zidan ise Türkiye'de yaşasalar da kalplerinin Filistin için attığını ifade ederek, Filistin'e dünyadan destek istediklerini söyledi.

        Batıdan güneye geçmek isteyen masum Filistinlilerin vurulduğunu aktaran Zidan, "Ben ne su ne yemek istiyorum sadece Filistin'e yardım istiyorum. İnsanlar batıdan güneye yürüyerek geçmeye çalışıyor ama vuruyorlar." dedi.

        Kızının doktor olmasını çok istediğini vurgulayan Zidan, "Kızımın hayali üniversite okumaktı. Oğullarımı Almanya'ya gönderdiğim için onlara para desteğinde bulundum. Böyle olunca maddi olarak zor durumda kaldım. Kızımın üniversite okuma fırsatı var ama gereken desteği sağlayamıyorum. Benim şu an için tek temennim saldırıların bir an önce durmasıdır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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