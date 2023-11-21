Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Mehmet Ç'nin (42) kullandığı traktör, Antalya-Alanya D 400 kara yolu Cumalı mevkisinde şarampole devrildi.

Traktörün üzerinden atlamayı başaran sürücü yara almadan kurtuldu.

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