Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu.

        Mehmet Ç'nin (42) kullandığı traktör, Antalya-Alanya D 400 kara yolu Cumalı mevkisinde şarampole devrildi.

        Traktörün üzerinden atlamayı başaran sürücü yara almadan kurtuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bakan Bak'tan asansör kazaları hakkında açıklama
        Bakan Bak'tan asansör kazaları hakkında açıklama
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        'Turizmde İsrail pazarı durakladı, Ukrayna pazarındaki açığı Polonya kapatt...
        'Turizmde İsrail pazarı durakladı, Ukrayna pazarındaki açığı Polonya kapatt...
        Gazzeli genç kız, doktor olup ülkesinde şifa dağıtmak istiyor
        Gazzeli genç kız, doktor olup ülkesinde şifa dağıtmak istiyor
        Denizde plastik kirliliğine karşı 'Sahil Sahiplen' projesi
        Denizde plastik kirliliğine karşı 'Sahil Sahiplen' projesi
        Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı
        Antalya'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı
        Kore Gazisi Mehmet Ak, hayatını kaybetti
        Kore Gazisi Mehmet Ak, hayatını kaybetti