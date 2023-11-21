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        Serik'te kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:51
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        Serik'te kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme", "mala zarar verme ve silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü yakalandı.

        Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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