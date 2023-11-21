Serik'te kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme", "mala zarar verme ve silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü yakalandı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.