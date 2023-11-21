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        Antalya Adliyesinin bahçesi "sanat atölyesi"ne dönüştürüldü

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının destekleriyle gerçekleştirilen "Antalya Adliyesi Sanat Çalıştayı"nda resim sanatçıları performanslarını sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:57
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        Antalya Adliyesinin bahçesi "sanat atölyesi"ne dönüştürüldü
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        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının destekleriyle gerçekleştirilen "Antalya Adliyesi Sanat Çalıştayı"nda resim sanatçıları performanslarını sergiledi.

        Antalya Adliyesi bahçesinde düzenlenen çalıştayda 35 profesyonel ressam tuvalleri, fırçaları ve rengarenk boyalarla yeteneklerini ortaya koydu.

        Adliye personeli hakim, savcı, avukat ve vatandaşların sanatçıları yakından izleme fırsatı yakalarken ortaya çıkarılan eserler adliye içinde sergilenecek.

        Antalya Adliyesi İdari İşler Müdürü Can Dursun, AA muhabirine, adliyede görevli arkadaşlarının talebi ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının destekleriyle bir çalıştay düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

        Çalıştaya, kentte önde gelen resim sanatçılarının katıldığını belirten Dursun, "Buradaki amacımız, adliye personelimizi sanata yönlendirmek ve onları sanatla buluşturmak. Adliyenin yüzünü biraz olsun ışıklandırmak ve neşelendirmek. Adliye personeli, hakim savcı, avukat ve vatandaşların ilgileri çok güzeldi. Yapılan eserler adliyede sergilenecek. Başta başsavcılık olmak üzere destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Adliye personeli ve çalıştay küratörü Ahmet Korkmaz ise 23 yıldır resim sanatının içinde olduğunu ve her zaman adliyede bir resim çalıştayı düzenleme hayalinin olduğunu ifade etti.

        Geçen sene adliye personelinin katılımıyla bir sergi düzenlediklerini belirten Korkmaz, şunları söyledi:

        "Başsavcılığımıza çalıştay talebimizi ilettik ve çok güzel karşılandı. Bu sene 35 sanatçımızı davet ettik ve her sanatçı arkadaşımız özgün çalışma yapıyor. Yoğun bir katılım var, özelikle adliye ve baro personeli yoğun ilgi gösterdi. Bizim amacımız adliyeyi soğuk yüzünden uzaklaştırıp, sıcak bir hava vermek istiyoruz. Farklı disiplinlerde çalışan arkadaşlarımız var, çalışmalar gayet güzel gidiyor. Bu çalıştayı geleneksel hale getirip, başka adliyelerde de yapılmasını istiyoruz."

        Adliye Baro personeli ve resim sanatçısı Nevruz Saçıldı da başsavcılığın kendilerine böyle bir imkan sağladığı için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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