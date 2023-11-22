Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını buluşturdu.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını buluşturdu.

Ağırlıklı olarak örtü altı tarıma hitap eden fuar, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açıldı. 27 ülkeden 195'i yabancı 598 firmanın katıldığı fuarda, tohum, gübre, fide, tarım alanındaki yeni cihaz ve makineler sergileniyor.

GROWTECH Fuar Direktörü Engin Er, AA muhabirine, bu yıl yabancı katılımcı sayısında önemli artış olduğunu söyledi.

Fuar katılımcılarının üçte birini yurt dışı katılımcıların oluşturduğunu dile getiren Er, "En fazla Almanya, İspanya, Hollanda, Çin ve Güney Kore'den katılım var, en yüksek katılım 65 firma ile Çin'den oldu. Çin, pandemiden sonra tekrar geri döndü." dedi.

Türk tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası tarım alanındaki paydaşlarıyla aynı çatı altında buluşturduklarını vurgulayan Er, "Growtech, bitkisel üretimde, seracılıkta dünyanın en büyük fuarı haline geldi. Fuarda tohum, gübre, ilaç, sulama sistemleri, sera ve teknoloji firmaları var." diye konuştu.

Fuar kapsamında sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdiklerini ifade eden Er, bu yıl su yönetimine dikkati çekeceklerini bildirdi. Suyun üçte ikisinin tarımda kullanıldığına işaret eden Er, daha az su tüketen ürünler, daha az su kullanımını teşvik eden sistemlere de fuarda yer verdiklerini söyledi.

Ayrıca fuar girişine açtıkları stant ile insanlarda tasarruflu su kullanımına dair de bir söz aldıklarını ifade eden Er, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

- Başarılı projeler sergilenecek

Fuarda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle "ATSO Growtech Antalya Tarım İnovasyon Ödülleri verilecek, Antalya Teknokent, ATSO ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliğiyle 7'nci Bitki Islahı Proje Pazarı gerçekleştirilecek.

Tarım Sohbetleri programında alanında uzman isimler üreticilerle bir araya gelecek.

Yerli ve yabancı firmalar, 4 gün boyunca karşılıklı görüşmelerle işbirliklerinin temelini atacak.

Fuar, 25 Kasım'da sona erecek.