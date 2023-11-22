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        Antalya'da kumar operasyonunda 5 işletmeye ceza kesildi

        Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 işyerine ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:34
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        Antalya'da kumar operasyonunda 5 işletmeye ceza kesildi
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        Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 işyerine ceza kesildi.

        Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kepez, Aksu ve Muratpaşa'da bazı işyerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

        Kepez'de 3, Aksu'da 1 ve Muratpaşa'da 1 adrese düzenlenen operasyonlarda, iskambil kağıdı, poker pulu, okey taşı, 95 bin 500 lira, 650 avro ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        5 işyeri hakkında "Kumar Oynatılması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan ayrıca 1 işyerine "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Kumar oynayan kişilere de idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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