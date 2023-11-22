Antalya'da kumar operasyonunda 5 işletmeye ceza kesildi

Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 işyerine ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kepez, Aksu ve Muratpaşa'da bazı işyerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Kepez'de 3, Aksu'da 1 ve Muratpaşa'da 1 adrese düzenlenen operasyonlarda, iskambil kağıdı, poker pulu, okey taşı, 95 bin 500 lira, 650 avro ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 işyeri hakkında "Kumar Oynatılması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan ayrıca 1 işyerine "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar oynayan kişilere de idari para cezası uygulandı.