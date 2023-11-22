Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat'ta operasyonlar gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 76 cep telefonu, 182 elektronik sigara, 100 pipo tütünü, 1170 puro, 2 milyon 321 bin boş makaron, 295 kilogram kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirildi.

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Antalya'da kumar operasyonunda 5 işletmeye ceza kesildi
        Antalya'da kumar operasyonunda 5 işletmeye ceza kesildi
        Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı
        Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı
        Antalya'da ıslah yöntemiyle 5 biber çeşidi çekirdeksiz üretildi
        Antalya'da ıslah yöntemiyle 5 biber çeşidi çekirdeksiz üretildi
        Turizmde 2024 rezervasyonları hızlı başladı
        Turizmde 2024 rezervasyonları hızlı başladı
        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Atabek, Antalya'da TÜRKP...
        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Atabek, Antalya'da TÜRKP...
        Sokakta makineden doldurulan damacana, insan sağlığını tehdit ediyor
        Sokakta makineden doldurulan damacana, insan sağlığını tehdit ediyor