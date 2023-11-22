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        Ahmet Yesevi İlkokulu'ndan yabancı okullarla proje çalışması

        Antalya'da Ahmet Yesevi İlkokulu'nda 15 öğretmen ve 10 öğrenci, Avrupa Birliği Erasmus+ programlarıyla farklı ülkelerde eğitim faaliyetlerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:09
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        Ahmet Yesevi İlkokulu'ndan yabancı okullarla proje çalışması
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        Antalya'da Ahmet Yesevi İlkokulu'nda 15 öğretmen ve 10 öğrenci, Avrupa Birliği Erasmus+ programlarıyla farklı ülkelerde eğitim faaliyetlerine katıldı.

        Uluslararası alanda eğitim alanındaki farklılıkları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen AB Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen AB Erasmus+, programlarına Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu da 2 yıl önce hibe alarak dahil oldu.

        Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Çağlayan Erçakır, koordinesinde 15 öğretmen ile 10 öğrenci, proje ortağı oldukları farklı ülkelerde eğitim faaliyetlerinde yer aldı.

        Öğretmen ve öğrenciler, 2 yıl boyunca "Erasmus+ KA229 Steam Teams" isimli projemizde İrlanda, İspanya, İtalya ve Portekiz'deki proje ortağı okullarla çalışma yaptı.

        "Erasmus+ KA210 New Magazine: Çocuklara Yönelik Hikayelerde Bilim (Science in Stories for Kids)" projesinde İspanya ve Yunanistan'daki okullarla çalışan öğretmen ve öğrenciler, "Erasmus+ KA210 Eko Sosyal Kent (EcoSocial I-City)" projesinde ise İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan okullarla ortak projeye imza attı.

        Projeleri başarılı bir şekilde tamamlayan Erçakır koordinesindeki öğretmen ve öğrenciler, yeni projeler için de çalışma yürütmeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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