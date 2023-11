Ahmet Yesevi İlkokulu'ndan yabancı okullarla proje çalışması

Antalya'da Ahmet Yesevi İlkokulu'nda 15 öğretmen ve 10 öğrenci, Avrupa Birliği Erasmus+ programlarıyla farklı ülkelerde eğitim faaliyetlerine katıldı.

Uluslararası alanda eğitim alanındaki farklılıkları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen AB Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen AB Erasmus+, programlarına Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu da 2 yıl önce hibe alarak dahil oldu.

Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Çağlayan Erçakır, koordinesinde 15 öğretmen ile 10 öğrenci, proje ortağı oldukları farklı ülkelerde eğitim faaliyetlerinde yer aldı.

Öğretmen ve öğrenciler, 2 yıl boyunca "Erasmus+ KA229 Steam Teams" isimli projemizde İrlanda, İspanya, İtalya ve Portekiz'deki proje ortağı okullarla çalışma yaptı.

"Erasmus+ KA210 New Magazine: Çocuklara Yönelik Hikayelerde Bilim (Science in Stories for Kids)" projesinde İspanya ve Yunanistan'daki okullarla çalışan öğretmen ve öğrenciler, "Erasmus+ KA210 Eko Sosyal Kent (EcoSocial I-City)" projesinde ise İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan okullarla ortak projeye imza attı.

Projeleri başarılı bir şekilde tamamlayan Erçakır koordinesindeki öğretmen ve öğrenciler, yeni projeler için de çalışma yürütmeye başladı.