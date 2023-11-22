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        Antalya'da bir kişi apartman bahçesinde silahla vurularak yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın bahçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:33
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        Antalya'da bir kişi apartman bahçesinde silahla vurularak yaralandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın bahçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

        İlçenin Yeşildere Mahallesi 2830 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde D.D. (33) ile E.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Ş, tabancayla D.D'ye ateş etti.

        Kalçasına isabet eden kurşunla yaralanan D.D, sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek eşkalini belirledikleri şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Olay anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Söz konusu görüntüde, yürüyerek gelen E.Ş'nin, aparman bahçesindeki D.D'yi tartışma sonrası silahla ateş atarak yaralaması ve D.D'nin sekerek bölgeden uzaklaşması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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