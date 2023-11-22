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        Yılmaz Büyükerşen'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:04
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        Yılmaz Büyükerşen'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende Büyükerşen'in ödülünü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Önder aldı.

        Törende konuşan Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, 2009'dan bu yana her yıl Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü verdiklerini söyledi.

        Ödülün laik, çağdaş, demokratik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir aydına verildiğini belirten Acar, "Bu ödülü Atatürk'e Başöğretmen unvanının verilişinin 95. yıl dönümünde, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan ve korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı Yılmaz Büyükerşen'e vermekten onur duyuyoruz." dedi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Önder ise adaleti, eşitliği ve demokrasiyi sağlamada en önemli unsurun eğitim olduğunu dile getirdi.

        Bu unsurun sağlanmasında en önemli görevin ise öğretmenlerde olduğunu belirten Önder, "Laik, demokrat ve insan değerlerine saygılı gençler yetiştirdiğiniz için evlatlarımızı size emanet ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Görevdeyken yaşamını yitiren öğretmenlerin de anıldığı törende emekli olan öğretmenlere plaket verildi.

        Ödül töreni, keman sanatçısı Pınar Yar ve Eğitim İş Antalya Şubesi üyelerinin konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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