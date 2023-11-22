Milletvekili Uslu, TBMM heyetiyle Bakü'de temaslarda bulundu AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığındaki TBMM heyetiyle uluslararası toplantı ve konferanslar için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığındaki TBMM heyetiyle uluslararası toplantı ve konferanslar için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanlığını da yürüten Uslu, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev ve Parlamenterizm Konferansı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 15. kuruluş yıldönümü toplantısına katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilcilerin katıldığı toplantıda konuşan Uslu, neredeyse her bölgesel çatışmanın küresel boyuta dönüştüğü, istikrarsızlıkların arttığı bu dönemde öz kardeş devletlerin daha sıkı bir dayanışma ve iş birliği içinde olmasının önemine değindi.

Bakü'de bulunan Türk Şehitliğini de ziyaret eden Uslu şunları söyledi:

"1918 Rus-Azerbaycan savaşında Osmanlı İmparatorluğu Azerbaycan'a Kafkas İslam Ordusu'nu oluşturarak asker göndermiştir. 1918 Bakü Muhaberesinde Azerbaycan güçleri ile birlikte savaşan Kafkas İslam Ordusundan 1130 Türk asker ve subayı şehit düşmüştür. Mekanları cennet olsun."