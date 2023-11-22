TÜRKPA'nın İhtisas Komisyonları Antalya'da toplandı

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi" konulu uluslararası toplantı kapsamında oturumlar gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin ihtisas komisyonlarının katıldığı, Belek Turizm Merkezi'ndeki toplantıda Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC ve Türkiye'den parlamenterler, kadın erkek fırsat eşitliğini ele aldı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in başkanlığında gerçekleştirilen "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi" konulu uluslararası toplantı kapsamında, "Kadınların Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı" konulu oturum gerçekleştirildi.

KEFEK Başkanı Atabek, toplantıda bireysel tecrübeleri paylaşmanın önemli olduğunu belirterek, geniş bir coğrafyaya sahip Türkiye'nin her bölgesinde farklı öyküler olduğunu anlattı.

Sadece şehirli kadından bahsetmenin kırsaldaki kadına haksızlık olacağını ifade eden Atabek, "Tıpkı şehirlerdeki kadınlarımız gibi kırsaldaki kadınlarımızın da hikayelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova da savaş bölgelerinde kadınların mağduriyetlerinin giderilmesinin, kadın haklarının korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Karabağ Zaferi'nin dünyada önemli bir kazanım olduğuna değinen Hüseynova, Karabağ bağımsızlığını zor bir dönemde elde ettiklerini, Azerbaycan'da kadın politikasının güçlenmesine önem verildiğini bildirdi.

- "Parlamentolar arasında bilgi ve birikim paylaşımı önemli"

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Teymur ise parlamentoların çalışmalarının sürdürülebilir olması için idari teşkilat olarak çalıştıklarını vurgulayarak, "Parlamentolar arasında bilgi ve birikim paylaşımıyla çalışmaları daha güçlü şekilde sürdürme gayretindeyiz." diye konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Kürşat da Kovid-19 salgını döneminde işsizlik ve ekonomik koşullardan en çok kadınların etkilendiğini ifade etti.

Eğitimli, üniversite mezunu kadınların da işsiz kaldığını vurgulayan Kürşat, hastaların, çocukların, engellilerin bakımında da kadınların rol üstlendiğini söyledi.

Özbekistan Yasama Meclisi İşgücü ve Sosyal Konular Komitesi Başkanı Mavludakhon Khodjaeva da cinsiyetlerarası fırsat eşitliğine yönelik ülkelerinde kabul edilen yasalara istinaden birçok projede yönetmelik ve yönergelerin kabul edildiğini vurguladı.

Kırgızistan Parlamentosu Sosyal Politikalar Komite üyesi Gulsharkan Kultaeva ise ülkelerinde kadın hakları ve uluslararası sözleşmelere uyulması konusuna büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, "Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliğinin Tam Olarak Sağlanmasında Kadının Eğitim Alanında Güçlendirilmesinin Önemi ve Yürütülen Çalışmalar" ile "Kadınların Güçlendirilmesinde İş ve Aile Yaşamının Dengelenmesine Yönelik Yürütülen Çalışmalar ve Deneyim Paylaşımı" konulu oturumlar da gerçekleştirildi.

İlk gün oturumları, KEFEK Başkanı Atabek'in, konuklar onuruna vereceği akşam yemeğiyle sona erecek.