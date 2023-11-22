Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        TÜRKPA'nın İhtisas Komisyonları Antalya'da toplandı

        TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi" konulu uluslararası toplantı kapsamında oturumlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRKPA'nın İhtisas Komisyonları Antalya'da toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi" konulu uluslararası toplantı kapsamında oturumlar gerçekleştirildi.

        Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin ihtisas komisyonlarının katıldığı, Belek Turizm Merkezi'ndeki toplantıda Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC ve Türkiye'den parlamenterler, kadın erkek fırsat eşitliğini ele aldı.

        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in başkanlığında gerçekleştirilen "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi" konulu uluslararası toplantı kapsamında, "Kadınların Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı" konulu oturum gerçekleştirildi.

        KEFEK Başkanı Atabek, toplantıda bireysel tecrübeleri paylaşmanın önemli olduğunu belirterek, geniş bir coğrafyaya sahip Türkiye'nin her bölgesinde farklı öyküler olduğunu anlattı.

        Sadece şehirli kadından bahsetmenin kırsaldaki kadına haksızlık olacağını ifade eden Atabek, "Tıpkı şehirlerdeki kadınlarımız gibi kırsaldaki kadınlarımızın da hikayelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        Azerbaycan Milli Meclisi Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova da savaş bölgelerinde kadınların mağduriyetlerinin giderilmesinin, kadın haklarının korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Karabağ Zaferi'nin dünyada önemli bir kazanım olduğuna değinen Hüseynova, Karabağ bağımsızlığını zor bir dönemde elde ettiklerini, Azerbaycan'da kadın politikasının güçlenmesine önem verildiğini bildirdi.

        - "Parlamentolar arasında bilgi ve birikim paylaşımı önemli"

        TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Teymur ise parlamentoların çalışmalarının sürdürülebilir olması için idari teşkilat olarak çalıştıklarını vurgulayarak, "Parlamentolar arasında bilgi ve birikim paylaşımıyla çalışmaları daha güçlü şekilde sürdürme gayretindeyiz." diye konuştu.

        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Kürşat da Kovid-19 salgını döneminde işsizlik ve ekonomik koşullardan en çok kadınların etkilendiğini ifade etti.

        Eğitimli, üniversite mezunu kadınların da işsiz kaldığını vurgulayan Kürşat, hastaların, çocukların, engellilerin bakımında da kadınların rol üstlendiğini söyledi.

        Özbekistan Yasama Meclisi İşgücü ve Sosyal Konular Komitesi Başkanı Mavludakhon Khodjaeva da cinsiyetlerarası fırsat eşitliğine yönelik ülkelerinde kabul edilen yasalara istinaden birçok projede yönetmelik ve yönergelerin kabul edildiğini vurguladı.

        Kırgızistan Parlamentosu Sosyal Politikalar Komite üyesi Gulsharkan Kultaeva ise ülkelerinde kadın hakları ve uluslararası sözleşmelere uyulması konusuna büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

        Toplantıda, "Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliğinin Tam Olarak Sağlanmasında Kadının Eğitim Alanında Güçlendirilmesinin Önemi ve Yürütülen Çalışmalar" ile "Kadınların Güçlendirilmesinde İş ve Aile Yaşamının Dengelenmesine Yönelik Yürütülen Çalışmalar ve Deneyim Paylaşımı" konulu oturumlar da gerçekleştirildi.

        İlk gün oturumları, KEFEK Başkanı Atabek'in, konuklar onuruna vereceği akşam yemeğiyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Milletvekili Uslu, TBMM heyetiyle Bakü'de temaslarda bulundu
        Milletvekili Uslu, TBMM heyetiyle Bakü'de temaslarda bulundu
        Yılmaz Büyükerşen'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi
        Yılmaz Büyükerşen'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi
        Antalya'da bir kişi apartman bahçesinde silahla vurularak yaralandı
        Antalya'da bir kişi apartman bahçesinde silahla vurularak yaralandı
        Ahmet Yesevi İlkokulu'ndan yabancı okullarla proje çalışması
        Ahmet Yesevi İlkokulu'ndan yabancı okullarla proje çalışması
        Küfürleşme tartışmasında tabancayla vuruldu
        Küfürleşme tartışmasında tabancayla vuruldu
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı